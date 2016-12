Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham China melanjutkan pelemahannya pada perdagangan siang ini, Rabu (28/12/2016).

Indeks Shanghai Composite melemah 0,27% atau 8,43 poin ke level 3.106,24 pada pukul 10.57 WIB, setelah dibuka turun 0,03% atau 0,90 poin di posisi 3.113,77.

Bursa China - smh.com.au

Dari 1.211 saham yang terdaftar pada indeks Shanghai Composite, 419 di antaranya menguat, 658 melemah, sedangkan 134 saham bergerak stagnan.

Saham China State Construction Engineering Corp. Ltd. yang drop 2,60% menjadi penekan utama terhadap pelemahan indeks Shanghai siang ini.

Sementara itu, saham Industrial & Commercial Bank of China Ltd. turun 0,46%, Chian Merchants Bank Co. Ltd. merosot 1,02%, dan China Communications Construction Co. Ltd. drop 1,94%.

Pada saat yang sama, pergerakan indeks CSI 300 di Shenzen yang berisi saham-saham bluechip melemah 0,40% atau 13,22 poin ke level 3.303,16.

Sebelumnya indeks CSI dibuka turun 0,02% atau 0,63 poin di level 3.315,75.

Bursa saham China ditutup melemah pada perdagangan kemarin di saat banyak investor mengabaikan data yang menunjukkan pertumbuhan laba yang kuat untuk sektor industri pada bulan November.

Volume perdagangan di bursa China merosot mendekati level terendah dalam tiga bulan terakhir, meskipun laba industri bulan November meningkat 14,5% dari tahun sebelumnya,

Adapun, nilai tukar mata uang renminbi siang ini berbalik melemah 0,04% ke posisi 6,9545 per dolar AS pada pukul 11.15 WIB.