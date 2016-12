Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Korea Selatan tergelincir dari penguatannya pada perdagangan pagi ini, Rabu (28/12/2016).

Indeks Kospi turun 0,75% atau 15,40 poin ke level 2.026,77 pada pukul 07.56 WIB, setelah dibuka dengan pelemahan 0,99% atau 20,31 poin di posisi 2.021,86.

Bursa Korsel - ibtimes.co.uk

Sebanyak 233 saham menguat, 454 saham melemah, dan 83 saham stagnan dari 770 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada perdagangan pagi ini.

Saham Sempio Foods Co. yang melorot 1,15% menjadi penekan utama terhadap pelemahan Kospi pagi ini, bersama dengan Hwaseung Enterprise Co. Ltd. yang merosot 1% dan LS Cable & System Asia Ltd. yang drop 1,75%.

Saham Samsung Electronics Co. Ltd. turut bergerak negatif dengan pelemahan 0,94% atau 17.000 poin ke 1.782.000 pada pukul 07.38 WIB.

Sementara itu, nilai tukar won pagi ini melemah 0,03% atau 0,38 poin ke 1.207,78 per dolar AS melanjutkan pelemahan dari sesi perdagangan sebelumnya.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 28/12/2016 (Pk. 07.56 WIB) 2.026,77 -0,75% 27/12/2016 2.042,17 +0,22% 26/12/2016 2.037,75 +0,09% 23/12/2016 2.035,90 +0,01% 22/12/2016 2.035,73 -0,11%

Sumber: Bloomberg