Bisnis.com, JAKARTA- Harga emas comex dalam perdagangan hari ini masih menguat.



Harga emas dibuka menguat tipis 0,50 poin atau 0,04% ke level US$1,139,30 per tray ounce.



Penguatan kembali terjadi pada pukul 08.49 wib, spot kembali naik 3,10 poin atau 0,27% ke level US$1.141,90 per tray ounce.



Pergerakan harga emas berkisar sekitar US$1.139,00-US$1.142 per tray ounce.

