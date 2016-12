Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah berada di zona merah pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (27/12/2016).

Sebelumnya, rupiah ditutup menguat pada perdagangan kemarin, Jumat (23/12/2016).

Ilustrasi - MediumTermNotes.com

Rupiah berakhir terapresiasi 0,13% atau 17 poin ke posisi Rp13.452 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.425 – Rp13.474 per dolar AS.

Bagaimana lanjutan kinerja rupiah pada perdagangan Selasa (27/12/2016)? Simak Ulasannya

12:19 WIB

Pk 11.55 WIB: Jeda Siang, Spot Melemah 8 Poin ke 13.443

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,06% atau 8 poin ke R[13.443 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (27/12/2016).

10:22 WIB

Pk 10.00 WIB: Dibuka Melemah, Spot Berbalik Menguat Tipis 2 Poin

Pergerakan nilai tukar rupiah berbalik menguat tipis 0,01% atau 2 poin ke Rp13.433 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (27/12/2016).

09:09 WIB

Pk 08.55 WIB: Pelemahan Menipis, Spot Turun 5 Poin ke 13.440

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,04% atau 5 poin ke Rp13.440 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (27/12/2016).

08:14 WIB

Pk 08.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 0,10% ke 13.449

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,10% atau 14 poin ke Rp13.449 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (27/12/2016).