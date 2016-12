Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA-Harga emas comex dalam perdagangan awal pekan ini dibuka menguat tipis 1,70 poin atau 0,15% ke level US#1.135,30 per tray ounce.



Pergerakan kembali menguat pada pukul 08.12 Wib, spot naik 0,30 poin atau 0,03% per tray ounce.



Pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.132,80-US$1.136,20 per tray ounce.



Dalam perdagangan akhir pekan kemarin, harga emas ditutup melemah mencatatkan penurunan mingguan terpanjang dalam 12 tahun terakhir seiring dengan ekspektasi kenaikan ekonomi Amerika Serikat dan rencana Federal Reserve mengerek suku bunga lebih lanjut

Pada perdagangan Jumat (23/12) harga emas spot naik 4,92 poin atau 0,44% menuju ke US$1.133,3 per troy ounce (Rp490.166 per gram). Se mentara itu, emas comex kontrak Februari 2017 meningkat 2,9 poin atau 0,26% menjadi US$1.133,6 per troy ounce.

Harga emas berjangka naik di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange. - Antara

Rebound harga pada perdagangan akhir pekan lalu tidak cukup menghindari penurunan mingguan ketujuh secara berturut-turut. Penu runan ini menjadi pemerosotan mingguan terpanjang sejak Mei 2004. Erik Tatje, Market Strategist RJO Fu tures di Chicago, mengatakan da lam waktu dekat harga emas ter tekan oleh pernyataan Federal Re serve yang bakal menaikkan su ku bunga sebanyak tiga kali pada 2017. Hal ini juga didukung laporan perbaikan ekonomi AS.

09:59 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock Emas Batangan 1 585.000 585.000 Available Emas Batangan 2 1.130.000 565.000 Not Available Emas Batangan 2.5 1.402.500 561.000 Available Emas Batangan 3 1.677.000 559.000 Not Available Emas Batangan 4 2.224.000 556.000 Available Emas Batangan 5 2.780.000 556.000 Available Emas Batangan 10 5.510.000 551.000 Available Emas Batangan 25 13.700.000 548.000 Not Available Emas Batangan 50 27.350.000 547.000 Available Emas Batangan 100 54.650.000 546.500 Not Available Emas Batangan 250 136.500.000 546.000 Not Available Emas Batangan 500 272.800.000 545.600 Available

09:59 WIB

Harga Jual Emas Antam Naik Rp1.000 ke Level Rp545.600-Rp585.000

Harga Jual Emas Antam Naik Rp1.000 ke Level Rp545.600-Rp585.000

09:59 WIB

Buyback Antam Naik Rp2.000 Menjadi Rp490.000

Buyback Antam Naik Rp2.000 Menjadi Rp490.000