Bisnis.com, JAKARTA--Harga emas mencatatkan penurunan mingguan terpanjang dalam 12 tahun terakhir seiring dengan ekspektasi bertumbuhnya perekonomian Amerika Serikat dan rencana Federal Reserve mengerek suku bunga lebih lanjut.

Pada perdagangan Jumat (23/12) harga emas spot naik 4,92 poin atau 0,44% menuju ke US$1.133,3 per troy ounce (Rp490.166 per gram). Sementara emas Comex kontrak Februari 2017 meningkat 2,9 poin atau 0,26% menjadi US$1.133,6 per troy ounce.

Emas batangan - Reuters

Rebound harga pada perdagangan akhir pekan kemarin tidak cukup menghindari penurunan mingguan ketujuh secara berturut-turut. Penurunan ini menjadi pemerosotan mingguan terpanjang sejak Mei 2004.

Erik Tatje, market strategist RJO Futures di Chicago, mengatakan dalam waktu dekat harga emas tertekan oleh pernyataan Federal Reserve yang bakal menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2017. Hal ini juga didukung laporan perbaikan ekonomi AS.

Bureau of Economic Analysis AS melansir pada Kamis (22/12/2016) waktu setempat, pertumbuhan domestik bruto atau PDB kuartal III/2016 sebesar 3,5%, naik dari estimasi sebelumnya 3,2%. Adapun PDB kuartal II/2016 adalah 1,4%.

Data PDB AS dikeluarkan dalam tiga tahap, yakni advance (lanjutan), preliminary (awal), dan final (akhir). Angka PDB yang keluar pada pekan kemarin ialah PDB final.

Tatje menuturkan 2016 menjadi momentum yang tidak menentu bagi investor emas. Pada semester pertama, harga berhasil reli 27% seiring dengan meningkatnya kondisi ketidakpastian global akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit).

Namun, belakangan pasar berfokus kepada kebijakan moneter AS ke depan, termasuk rencana pengerekan suku bunga The Fed. Kepemilikan emas di bursa telah menyusut sejak Donald Trump memenangkan Pemilu AS.

Rencana Trump memacu stimulus fiskal memberikan energi bar bagi perekonomian Paman Sam. Dolar pun mengalami penguatan tertinggi sejak 2005, sehingga memukul harga komoditas terutama emas.

"Emas telah mengalami perubahan tren. Dalam kondisi suku bunga AS naik yang menambah kekuatan dolar, maka tekanan terhadap harga emas sangat besar," ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (26/12/2016).