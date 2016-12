Bisnis.com, JAKARTA--Harga minyak diprediksi meningkat pada 2017 seiring dengan membaiknya faktor fundamental dari sisi suplai dan permintaan. Meskipun demikian, harga masih sulit untuk mencapai level US$70 per barel.

Pada perdagangan Jumat (23/12) pukul 19:44 WIB, harga minyak WTI kontrak Februari 2017 berada di posisi US$52,41 per barel, turun 0,54 poin atau 1,02%.

Alat pengebor minyak bumi - Antara

Dendi Ramdani, Vice President Chief Economist Bank Mandiri, menyampaikan harga minyak terkatrol akibat rencana pemangkasan produksi OPEC sebesar 1,2 juta barel per hari pada awal 2017. Kini, harga berkisar di posisi US$55 per barel.

Meskipun demikian, masih ada ketidakpastian soal seberapa besar tingkat produksi ataupun permintaan ke depan. Oleh karena itu, harga minyak maish sulit mencapai level US$70 per barel.

"Tahun depan harga minyak relatif meningkat di kisaran US$55-US$60 per barel," paparnya dalam riset yang dikutip Bisnis.com, Jumat (23/12/2016).

Sementara itu, Goldman Sachs Group Inc., menyampaikan dalam rapat OPEC di Wina, Austria, pada 30 November, organisasi memutuskan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari menjadi 32,5 juta barel per hari mulai awal 2017. Pasar menyambut baik rencana ini sehingga melejitkan harga.

Arab Saudi memotong sekitar 486.000 barel per hari sebagai upaya mengakhiri surplus pasar. Pada Oktober 2016, pentolan OPEC itu menghasilkan 10,63 juta barel per hari.

Selanjutnya pada 10 Desember, anggota OPEC dan negara produsen minyak non anggota mencapai kesepakatan menahan suplai untuk pertama kalinya sejak 2001. Pengurangan produksi ini bertujuan mengendalikan kelebihan pasokan di pasar sekaligus menstabilkan harga minyak.

Para produsen non OPEC sepakat memangkas suplai baru hingga 558.000 barel per hari, termasuk Rusia sebesar 300.000 barel per hari. Sebelumnya, OPEC menginginkan agar negara non anggota bisa memotong hingga 600.000 barel per hari.

Penandatanganan kesepakatan setelah proses perdebatan hampir setahun antara OPEC dan negara non anggota seperti Rusia berhasil mengerek harga. Kini, pasar akan berfokus kepada kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.

"Kami percaya tindakan OPEC dan non OPEC memangkas produksi diperlukan untuk mendukung kenaikan harga minyak secara berkelanjutan," papar Goldman.

Goldman mengestimasi bila kesepakatan terealisasi, maka harga minyak WTI mencapai US$55 per barel pada semester I/2017. Perkiraan ini mencerminkan adanya pemotongan produksi sebesar 1 juta--1,6 juta barel per hari secara global.

Sebetulnya, harga bisa saja menembus level US$60 per barel. Namun, masih ada proyeksi tingginya harga dapat menggoda negara produsen untuk kembali memacu suplai, khususnya Amerika Serikat.