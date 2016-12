Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis 0,02% atau 3 poin ke level Rp13.466 per dolar AS pada perdagangan Jumat (23/12/2016).

Selanjutnya rupiah terus terapresiasi 0,04% atau 6 poin ke level Rp13.463 per dolar AS.

Seorang petugas bank memeriksa sejumlah uang - Reuters

Adapun indeks dolar AS melemah 0,02% ke 103,07.

Sebelumnya, rupiah berakhir terdepresiasi 0,07% atau 10 poin ke posisi Rp13.469 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.406 – Rp13.471 per dolar AS.

Rupiah sempat melaju di zona hijau sepanjang perdagangan hari ini. Namun, menjelang akhir perdagangan penguatan rupiah berangsur menipis hingga akhirnya berbalik melemah.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,13% atau 0,13 poin ke level 102,89 pada pukul 16.06 WIB.

Sementara itu, mayoritas mata uang di kawasan Asia Tenggara terpantau melemah. Baht Thailand melemah 0,06%, ringgit Malaysia menguat 0,06%, dolar Singapura melemah 0,13%, dan peso Filipina melemah 0,05%.

Bagaimana laju hari ini? Ikuti pergerakannya hingga akhir perdagangan.

16:15 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Menguat 17 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 17 poin atau 0,13% ke level Rp13.452 per dolar AS.

14:45 WIB

Pukul 14.44 WIB: Indeks Dolar Masih Melemah, Rupiah Terus Melaju

Nilai tukar rupiah terus menguat 0,18% atau 24 poin ke Rp13.445 per dolar AS. Rupiah menguat setelah tiga hari tertekan.

Pergerakan itu terjadi saat kurs Asia bergerak beragam.

Adapun indeks dolar AS melemah 0,06% ke 103,03

11:33 WIB

Pk 11.21 WIB: Jeda Siang, Spot Menguat 26 Poin ke 13.443

Nilai tukar rupiah menguat 0,19% atau 26 poin ke Rp13.443 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Jumat (23/12/2016).

08:57 WIB

Pk 08.54 WIB: Dibuka Menguat Tipis, Spot Berbalik Melemah 4 Poin

Nilai tukar rupiah berbalik melemah tipis 0,03% atau 4 poin ke Rp13.473 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (23/12/2016).

08:04 WIB

Pukul 08.03 WIB: Rupiah Dibuka Menguat Tipis, Dolar AS Terdepresiasi

Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis 0,02% atau 3 poin ke level Rp13.466 per dolar AS pada perdagangan Jumat (23/12/2016).

Selanjutnya rupiah terus terapresiasi 0,04% atau 6 poin ke level Rp13.463 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS melemah 0,02% ke 103,07.