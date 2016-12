Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham China ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (23/12/2016) di tengah kekhawatiran bahwa pengetatan pengawasan peraturan akan membebani broker dan perusahaan asuransi.

Indeks Shanghai Composite ditutup melemah 0,94% atau 29,40 poin ke posisi 3.110,15, sedangkan indeks CSI 300 ditutup melemah ke level terendah dua bulan sebesar 0,84% atau 28,07 poin ke 3.307,60.

Bursa China. - Bloomberg

Seperti dilansir Reuters, saham broker dan asuransi melemah di tengah tanda-tanda pengetatan peraturan di sektor tersebut yang berpotensi menekan aliran pendapatan.

Media lokal China melaporkan bahwa regulator akan memperketat pengawasan atas produk asuransi online, serta bisnis investasi alternatif broker, yang juga sebagai upaya terbaru untuk mengurangi risiko keuangan.

Hampir seluruh sektor melemah pada penutupan perdagangan, didorong oleh sektor konsumer dan dan utilitas.

Sentimen pasar juga tertekan oleh jatuh melemahnya harga batu bara, yang menyeret harga saham produsen batu bara.

Saham emiten batubara China Shenhua Energy Co Ltd dan Shaanxi Coal Industry Co Ltd merosot masing-masing 1,6% dan 2,6%.