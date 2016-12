Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Korea Selatan ditutup menguat setelah berfluktuasi terbatas di pada perdagangan Jumat (23/12/2016).

Berdasarkan data Bloomberg, indeks Kospi ditutup menguat tipis 0,01% atau 0,17 poin ke posisi 2.035,90.

Bursa Korsel - ibtimes.co.uk

Pagi tadi, indeks Kospi dibuka menguat 0,02% atau 0,44 poin ke 2.036,17 dan bergerak pada rentang 2.031,54 - 2.037,71.

Dari 771 saham yang diperdagangkan, sebanyak 409 saham menguat, 284 saham melemah, dan 78 saham stagnan.

Saham SC Engineering Co. dan Hansae Co Ltd. menguat paling signifikan pada perdagangan hari ini masing-masing sebesar 29,88% dan 10,82%.

Sementara itu, saham Nexolon Co. Ltd melemah paling signifikan mencapai -30% hari ini.

Adapun nilai tukar won Korea Selatan terpantau melanjutkan pelemahannya sebesar 0,31% atau 3,75 poin ke 1.202,85 pada pukul 13.29 WIB.