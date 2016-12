Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Hang Seng di Hong Kong melanjutkan pelemahannya pada perdagangan hari ini, Jumat (23/12/2016), di tengah capital outflows.

Indeks Hang Seng hari ini dibuka turun 0,38% atau 82,42 poin di posisi 21.553,78.

Bursa Hong Kong - Reuters

Pergerakannya kemudian melemah 0,53% atau 114,45 poin ke level 21.521,75 pada pukul 11.05 WIB.

Sebanyak 9 saham menguat, 40 saham melemah, dan 1 saham stagnan dari 50 saham yang diperdagangkan di Hang Seng pada perdagangan siang ini.

Saham HSBC Holdings PLC yang melemah 0,64% menjadi penekan utama terhadap pelemahan indeks siang ini, diikuti oleh Tencent Holdings Ltd. yang turun 0,61%, AIA Group Ltd. yang melandai 0,68%, dan Bank of China Ltd. yang melemah 0,89%.

“Bursa saham Hong Kong didera aliran modal keluar,” ujar Ben Kwong, Direktur Eksekutif KGI Asia Ltd. di Hong Kong, seperti dikutip Bloomberg hari ini.

Pergerakan Indeks Hang Seng

Tanggal Level Perubahan 23/12/2016 (Pk. 11.05 WIB) 21.521,75 -0,53% 22/12/2016 21.636,20 -0,80% 21/12/2016 21.809,80 +0,37% 20/12/2016 21.729,06 -0,47% 19/12/2016 21.832,68 -0,85%

Sumber: Bloomberg