Bisnis.com, JAKARTA-Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Kamis (Jumat pagi WIB), tertekan data produk domestik bruto (PDB) AS dan dolar AS yang lebih kuat.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari turun 2,5 dolar AS, atau 0,22 persen, menjadi menetap di 1.130,70 dolar AS per ounce. Sebuah laporan PDB AS yang lebih baik dari perkiraan dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Kamis, menunjukkan PDB riil tumbuh sebesar 3,5 persen selama kuartal ketiga 2016.

Ilustrasi harga emas turun - Antara

Analis mencatat bahwa angka ini berada di atas perkiraan, dengan ekspor pertanian di atas normal. Laporan ini memberikan tekanan pada logam mulia karena investor mengambil data ini sebagai tanda positif jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi AS.

Emas diletakkan di bawah tekanan lebih lanjut ketika indeks dolar AS naik 0,11 persen menjadi 103,11 pada pukul 18.30 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.

Namun, logam mulia dicegah dari kejatuhan lebih lanjut karena Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan pengangguran mingguan pada Kamis yang menunjukkan klaim pengangguran lebih buruk dari perkiraan. Klaim awal naik 21.000 menjadi 275.000 pada minggu yang berakhir 17 Desember.

Analis mencatat bahwa angka-angka dalam laporan ini sebagian besar tak terduga oleh pasar, seperti data tenaga kerja AS. Sebuah laporan yang dirilis pada Kamis oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan pesanan barang tahan lama sesuai harapan, jatuh 4,6 persen selama November.

Analis mencatat penguatan luas dalam pesawat pertahanan dan peralatan komunikasi, yang mendorong angka utama. Logam mulia kemungkinan diletakkan sedikit di bawah tekanan dari laporan ini. Perak untuk pengiriman Maret turun 10,8 sen, atau 0,68 persen, menjadi ditutup pada 15,871 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun 7,0 dolar AS, atau 0,77 persen, menjadi ditutup pada 907,40 dolar AS per ounce.

13:15 WIB

Pukul 12.46 Wib, Spot Naik 1,70 Poin ke Level US$1.132,40

11:16 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock Emas Batangan 1 583.000 583.000 Available Emas Batangan 2 1.126.000 563.000 Not Available Emas Batangan 2.5 1.397.500 559.000 Available Emas Batangan 3 1.671.000 557.000 Not Available Emas Batangan 4 2.216.000 554.000 Available Emas Batangan 5 2.770.000 554.000 Available Emas Batangan 10 5.490.000 549.000 Available Emas Batangan 25 13.650.000 546.000 Not Available Emas Batangan 50 27.250.000 545.000 Available Emas Batangan 100 54.450.000 544.500 Not Available Emas Batangan 250 136.000.000 544.000 Not Available Emas Batangan 500 271.800.000 543.600 Available

11:16 WIB

Harga Jual Emas Antam Turun Rp1.000 Menjadi Rp543.600-Rp583.000

11:16 WIB

Buyback Antam Turun Rp3.000 Menjadi Rp486.000

08:57 WIB

Pukul 08.32 Wib, Spot Naik Tipis 1 Poin ke Level US$1.131,70

Pergerakan harga emas berkisar US$1.129,50-US$1.131,80 per tray ounce