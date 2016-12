Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA--Harga tembaga berpeluang kembali ke delam tren penguatan seiring dengan menurunnya stok di bursa London Metal Exchange dan meningkatnya proyeksi permintaan.

Pada perdagangan Kamis (22/12/2016) pukul 18:30 WIB harga tembaga di bursa Comex untuk kontrak Maret 2017 turun 3,15 poin atau 1,26% menjadi US$246,55 per pon. Adapun harga tembaga di London Metal Exchange (LME) meningkat 3 poin atau 0,05% menuju US$5.505 per ton pada penutupan perdagangan Rabu (21/12).

Tembaga - Reuters

David Wilson, director of metals research and strategy Citigroup Inc., menuturkan dalam enam berturut-turut yang berakhir pada Senin (19/12), lonjakan pasokan di LME mencapai tingkat tertinggi sejak 1994. Alhasil harga terbebani setelah mengalami reli signifikan pada November.

"Arus masuk tembaga antara tanggal 12-19 Desember menekan optimisme pasar. Ini mengindikasikan reli November tidak didukung fundamental yang kuat," ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (22/12/2016).

Peningkatan harga tembaga pasa bulan lalu didukung oleh sinyal rebound permintaan di China dan AS. Presiden Trump berencana meningkatkan belanja infrastruktur, sementara pemerintah China melonggarkan kebijakan moneter untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist ANZ Research, menyampaikan meningkatnya harga tembaga juga didorong oleh kekhawatiran adanya gangguan di pasar tembaga.

Faktor ini termasuk protes di Anglo American Los Bronces dan Hudbay Minerals Contancia yang mengehentikan produksi, kesulitan penambangan di Eritrea Bisha, longsor di tambang Siirt Turki, dan produksi China jatuh 3,4% mom menuju 445.000 ton pada Oktober 2016.

Selain faktor fundamental dari China, optimisme belanja infrastruktur AS turut membantu reli harga tembaga pada November. Hynes menyebutkan sentimen positif yang menaungi tembaga membuat harga dapat bertahan di atas US$5.600 per ton dalam jangka pendek.

Tabel Stok Tembaga di London Metal Exchange (ribu ton)

Tanggal Volume

21/12 339.625

20/12 344.025

19/12 345.475

16/12 307.075

15/12 295.300

14/12 278.125