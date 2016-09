KURS RUPIAH 8 SEPTEMBER: Ikuti Lajunya Hingga Penutupan

Renat Sofie Andriani & Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Rabu (7/9/2016).

Rupiah ditutup menguat 42 poin atau 0,32% di level Rp13.085 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.042 – Rp13.119 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta menilai indeks dolar AS yang anjlok berpeluang kembali meminta penguatan rupiah yang lebih dalam.

Dalam risetnya dia menyebutkan hal tersebut sejalan dengan permintaan SUN yang mulai kembali setelah sempat tertekan aksi jual terutama oleh investor. Sentimen positif dari uang tebusan tax amnesty yang terus bertambah akan tetap terjaga.

Penguatan nilai tukar rupiah terjadi di saat hampir seluruh mata uang lainnya di kawasan Asia Tenggara bergerak melemah

Ringgit Malaysia terpantau menguat 0,39%, dolar Singapura melemah 0,05%, baht Thailand melemah 0,07%, sedangkan peso Filipina menguat 0,21%,

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,09% atau 0,082 poin ke level 94,905 ada pukul 15.56 WIB.

Bagaimana pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini? Ikuti lajunya hingga penutupan.