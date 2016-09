Produksi Minyak Rusia Tertinggi Dalam 25 Tahun

Martin Sihombing

Bisnis.com, MOSKOW - Produksi minyak harian Rusia mendekati 11 juta barel dalam beberapa bulan terakhir, mencapai rekor tertinggi sejak 1991, sebuah surat kabar Rusia melaporkan Rabu (7/9/2016).



"Produksi minyak sebesar 10,71 juta barel per hari pada Agustus 2016, meskipun itu turun 1,6 persen pada bulan ke bulan. Namun, produksi minyak harian meningkat 0,1% pada Agustus 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2015," Harian Kommersant Rusia melaporkan.



Produksi minyak sedang meningkat mendahului perjanjian bersejarah yang ditandatangani oleh Rusia dan Arab Saudi pada 5 September di sela-sela KTT G20 di kota Hangzhou, Tiongkok, untuk menstabilkan harga minyak.



Berdasarkan kesepakatan itu, kedua negara akan membentuk kelompok kerja untuk memantau pasar dan menyusun rekomendasi-rekomendasi guna menstabilkan harga minyak dan memastikan investasi stabil di industri tersebut.



Arab Saudi dan Rusia keduanya eksportir minyak utama dan mengalami penurunan substansial dalam pendapatannya karena harga minyak merosot dimulai pada Juni 2014, ketika minyak diperdagangkan pada 110 dolar AS per barel.



Minyak mencapai titik terendah 13-tahun kurang dari US$27 per barel pada awal 2016.