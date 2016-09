HARGA KARET 7 SEPTEMBER: Yen Menguat, Karet Ditutup Anjlok

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Harga karet ditutup melemah tajam pada perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2016).

Harga karet untuk pengiriman Februari 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange, ditutup anjlok 1,45% atau 2,30 poin ke 156,10 yen per kilogram (kg).

Sebelumnya, pergerakan harga karet juga dibuka melemah 0,25% pada posisi 158,00 yen per kg.

Seperti dilansir Bloomberg, pelemahan harga karet ini sejalan dengan data sektor jasa As yang lemah serta kinerja mata uang yen yang terpantau menguat pada perdagangan hari ini.

“Data AS yang lemah dan penguatan yen menekan harga karet. Melemahnya indeks Nikkei juga memberikan sentimen negatif,” ujar Nohiro Nimura dari Martket Risk Advisory, seperti dikutip Bloomberg.

Sementara itu, nilai tukar yen menguat 0,64% atau 0,65 poin ke 101,37 per dolar AS pada pukul 13.39 WIB setelah dibuka pada posisi 102,02 per dolar AS.

Pergerakan Harga Karet Kontrak Februari 2017 di TOCOM

Tanggal Harga (Yen/Kg) Perubahan 7/9/2016 156,10 -1,45% 6/9/2016 158,40 -0,06% 5/9/2016 158,30 +0,76% 2/9/2016 157,10 +0,77% 1/9/2016 155,90 +2,57%

Sumber: Bloomberg