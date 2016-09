HARGA MINYAK 7 SEPTEMBER: Stok Minyak Mentah AS Diprediksi Turun, WTI Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan siang ini, Rabu (7/9/2016), namun penguatannya terbatas di saat para pelaku pasar merasa skeptis bahwa produsen akan mencapai kesepakatan untuk membekukan produksi demi mengendalikan kelebihan suplai global.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI kontrak Oktober menguat 0,69% atau 0,31 poin ke US$45,14 per barel pada pukul 12.33 WIB, setelah dibuka naik tipis 0,04% di posisi US$44,85.

Pada saat yang sama, patokan Eropa minyak Brent untuk kontrak November juga menguat 0,70% atau 0,33 poin ke level US$47,59, setelah dibuka melemah 0,13% atau 0,06 poin di level 47,20.

Menurut para pedagang, seperti dilansir Reuters hari ini, penguatan minyak mentah ditopang oleh laporan data Genscape, perusahaan penyedia data pasar energi, yang menunjukkan penurunan jumlah sekitar 700.000 barel di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma.

Sementara itu, berdasarkan jajak pendapat Reuters, persediaan minyak mentah komersial AS cenderung turun 100.000 barel pada pekan lalu setelah naik untuk dua pekan berturut-turut.

Stok bensin diperkirakan turun 500.000 barel dan stok minyak sulingan diprediksi telah naik 1 juta barel.

Negara produsen minyak yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) serta negara produsen non OPEC seperti Rusia diharapkan untuk membicarakan pembekuan produksi pada diskusi informal di Aljazair pada 26-28 September.

Beberapa Analis yakin bahwa OPEC akan berhasil mendorong penguatan harga, terutama ketika eksportir minyak mentah terbesar seperti Arab Saudi dan Iran akan mengupayakan segala cara dalam meningkatkan pangsa pasar.

Di sisi lain, para Analis Citi memperingatkan bahwa keterlibatan Iran akan menjadi rintangan bagi keputusan OPEC dan juga bahwa kesepakatan akan berdampak pada keseimbangan pasar fisik.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir kemarin menyatakan akan mengikuti keputusan pembekuan produksi jika produsen lainnya sepakat namun juga memperingatkan bahwa Iran, yang ingin meningkatkan produksinya sebelum masa penerapan sanksi, dapat menggagalkan setiap upaya untuk membatasi produksi.