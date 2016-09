KURS RUPIAH 7 SEPTEMBER: Spot Menguat 49 Poin Jelang Penutupan Perdagangan

Bahana Securities memperkirakan kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2016) bergerak di kisaran 13.075-13.300.

Analis Teknikal Bahana Securities Muhammad Wafi mengatakan rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (6/9/2016) ditutup menguat ke level 13.127.

“Hari ini (7/9/2016), rupiah diperkirakan akan bergerak dikisaran 13.075-13.300 dengan kecenderungan menguat,” kata Wafi dalam risetnya.

Seperti diketahui rupiah ditutup menguat pada perdagangan Selasa (6/9/2016). Rupiah menguat 29 poin atau 0,22% di level Rp13.127 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.106 – Rp13.156 per dolar AS.

Rupiah menguat signifikan merespons turunnya peluang kenaikan suku bunga AS pada September 2016, dan dorongan optimisme amnesti pajak.

Penguatan nilai tukar rupiah kemarin terjadi di saat hampir seluruh mata uang lainnya di kawasan Asia Tenggara bergerak melemah.