DOLAR AS: Data Sektor Jasa Lemah, Indeks Terjerembap

Bisnis.com, JAKARTA – Dolar AS turun paling signifikan dalam lima pekan terakhir setelah data industri jasa AS berekspansi pada Agustus dalam tingkat terendah sejak enam tahun terakhir dan meredam prospek kenaikan suku bunga AS.

Dollar Spot Index yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap sejumlah mata uang dunia lain anjlok 1,07% atau 1,02 poin ke level 94,82 pada penutupan perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB.

Seperti dikutip Bloomberg, Institute for Supply Management melaporkan pada Selasa bahwa indeks manajer pembelian (PMI) non-manufaktur merosot ke 51,4, terendah sejak Februari 2010, dari 55,5 pada bulan Juli.

Angka ini lebih rendah dari proyeksi terendah dalam median survei Bloomberg yang mencapai 54,9, dengan rentang perkiraan 52,6 - 56,6.

"Data dari ISM terakhir yang lemah sangat mengejutkan, dan saya pikir probabilitas kenaikan suku bunga bulan ini menjadi semakin lebih sulit dan tidak mungkin," kata Mazen Issa, analis valas senior di Toronto-Dominion Bank seperti dikutip Bloomberg.

Tanda-tanda perlambatan pertumbuhan di negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini mungkin memperburuk kemerosotan greenback sebesar 5,1% tahun ini dengan meredupkan harapan bahwa kebijakan moneter AS lebih lanjut akan berbada dari Bank of Japan dan European Central bank, yang menambahkan stimulus untuk memacu pertumbuhan dan inflasi.

Dolar Australia menguat naik untuk hari kelima setelah bank sentral negara itu mempertahankan tingkat suku bunga, sedangkan rand Afrika Selatan memimpin kenaikan di antara mata uang utama setelah data menunjukkan ekonomi menjauhi resesi kedua dalam tujuh tahun terakhir.

Kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada pertemuan bank sentral AS 20-21 September mendatang turun menjadi 24% dari 34% sepekan sebelumnya, sedangkan probabilitas kenaikan pada Desember turun menjadi 51% dari 59%.

