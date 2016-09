BURSA KORSEL 7 SEPTEMBER: Berbalik Turun, Indeks Kospi Ditutup Melemah 0,23%

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Korea Selatan ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2016).

Indeks Kospi ditutup melemah 0,23% atau 4,65 poin ke 2.061,88 pada perdagangan hari ini, walaupun sempat dibuka menguat 0,11% atau 2,28 poin di posisi 2.068,81.

Dari 766 saham yang diperdagangkan pada indeks Kospi, 272 saham menguat, 439 saham melemah, dan 55 saham stagnan.

Saham Jayjun Co. Ltd anjlok 9,57% dan menjadi penurunan paling signifikan pada indeks Kospi, diikuti oleh sahamDaesang Corp. yang merosot 7,26%.

Sementara itu, saham Heing-A Shipping Co. Ltd menguat paling signifikan pada perdagangan hari ini hingga mencapai 29,75%, diikuti oleh saham Wooridul Huebrain Ltd. yang meroket 21,10%.

Nilai tukar mata uang won Korea Selatan terpantau menguat 1,38% atau 15,26 poin ke posisi 1.098,95 per dolar AS pada pukul 13.29 WIB, setelah dibuka dengan pelemahan tipis di posisi 1.105,21.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 7/9/2016 2.061,88 -0,23% 6/9/2016 2.066,53 +0,31% 5/9/2016 2.060,08 +1,07% 2/9/2016 2.038,31 +0,28% 1/9/2016 2.032,72 -0,09%

Sumber: Bloomberg