HARGA EMAS 7 SEPTEMBER: Pukul 11.20 Wib, Spot Berbalik Menguat 2,90 Poin ke Level US$1.356,90

Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA- Harga emas comex hari ini, Rabu (07/09) dibuka melemah 0,80 poin.



Berdasarkan data Bloomberg, pagi ini perdagangan emas comex dibuka melemah 0,80 poin atau 0,06% ke level US$1.353,20 per tray ounce



Pergerakan harga emas hari ini diprediksi berkisar US$1.207,00-US$1.384,40 per tray ounce.



Dalam perdagangan emas kemarin, pergerakan harga emas Comex terpantau terus menguat pada perdagangan hingga sore hari, Selasa (6/9/2016), sejalan dengan pelemahan dolar AS setelah data payroll AS yang lebih rendah dari ekspektasi menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed untuk bulan ini.

Harga emas Comex kontrak Desember kemarin dibuka naik 0,11% atau 1,40 poin di posisi US$1.328,10 per ounce dan menguat 0,43% atau 5,70 poin ke US$1.332,40 per ounce pada pukul 15.13 WIB.

Pada saat yang sama, indeks dolar AS yang melacak pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang utama terpantau melemah 0,22% atau 0,214 poin ke level 95,630.

“Pasar masih bergerak pada kisaran dan sangat bergantung pada The Fed dan dolar,” ujar David Govett, Kepala perdagangan logam mulia di Marex Spectron, seperti dilansir Bloomberg hari ini.

Prediksi kenaikan tingkat suku bunga The Fed pada September tergelincir menjadi 34% saat ini dari 42 % pada 26 Agustus. Sementara prediksi pengetatan kebijakan pada Desember bergerak menjadi 61%.