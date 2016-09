Harga Karet Mulai Melemah

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA--Setelah berhasil menguat pada empat hari terakhir, kini harga karet berjangka menembus harga terendah dalam tiga minggu terakhir karena musim hujan yang menurunkan kualitas karet.



Pergerakan harga karet berjangka untuk pengiriman Februari 2017, pada kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange, terpantau melemah hingga 2,3 poin atau 1,45% pada perdagangan Selasa (6/9) menjadi 156,1 yen (US$1,51) per kilogram. Adapun pergerakan harga karet sempat dibuka pada posisi 158,50 yen per kg.



Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Ibrahim menuturkan negara penghasil karet seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam saat ini sedang masuk musim pancaroba dan penghujan. Musim penghujan membuat hasil panen karet tidak sebagus biasanya.



Alasannya, air hujan menurunkan kualitas karet saat menderes (menyadap) dilakukan. Ketika musim hujan datang, katanya, komoditas karet, kakao dan gandum pun akan mengalami penurunan harga.



Selain musim, sentimen lain yang berpengaruh pada harga karet yakni indeks dolar yang sempat menguat, karena rencana the Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, rencana penaikan Fed Fund Rate (FFR) terhadap karena data AS yang kurang baik dari target yang ditetapkan.



Pengetatan harga karet belakangan ini juga disebabkan oleh rencana bank sentral Jepang atau Bank of Japan (BoJ) yang berencana menggelontorkan stimulus untuk melemahkan nilai tukar yen terhadap dolar. Bila yen mengalami pelemahan, katanya, komoditas yang berada di bursa Jepang akan mengalami peningkatan.



Nilai tukar yen memperpanjang pelemahannya menyusul pernyataan Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda yang terus menunjukkan kesiapannya untuk mengeluarkan kebijakan moneter lebih lanjut.



“Investor menahan posisi mereka setelah penguatan beberapa hari terakhir,” ujar Korakod Kittipol, marketing manager Thai Hua Rubber, seperti dilansir Bloomberg.



Dia melanjutkan, pelemahan harga karet tertahan menyusul hujan yang terus berlanjut di Thailand sehingga mengurangi aktivitas penyadapan. Seperti dilansir Bloomberg, Otoritas Karet Thailand menyatakan pada senin bahwa hujan yang tersebar di Thailand mencapai 40% di kawasan selatan dan mengganggu menyadap karet.