Harga Minyak Mentah WTI Potensi Menukik ke US$40 per Barel

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA--Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diprediksikan akan tetap bearish dan melanjutkan penurunan di bawah $44 per barel dan dapat membuka jalan menuju $40 per barel.



Research Analyst FXTM Lukman Otunuga mengatakan kendala yang dihadapi minyak mentah adalah masalah kelebihan pasokan yang serius di pasar global. Selain itu, katanya, semakin pudarnya harapan kesepakatan atas pembekuan level produksi di rapat informal OPEC bulan September terus membatasi peningkatan harga komoditas ini.



"Persediaan minyak mentah meningkat tanpa terbendung sehingga harga minyak dapat diprediksi semakin melemah di jangka yang lebih panjang saat investor bearish memanfaatkan koreksi saat ini untuk menggelar aksi jual besar-besaran," ungkapnya dalam surat elektronik, Selasa (6/9/2016).



Pada perdagangan Selasa (6/9/2016) pukul 19.30 harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 0,09 poin atau 0,4% menjadi US$44,49 per barel. Harga minyak mentah WTI pada Senin sempat meningkat di atas $45 per barel. Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh membaiknya sentimen terhadap minyak, namun karena USD melemah disebabkan semakin turunnya ekspektasi peningkatan suku bunga AS.



Walaupun harga minyak berpotensi semakin menguat di jangka pendek karena alasan yang sama, komoditas ini tetap bearish secara fundamental. Harga minyak mentah menahan penguatan menyusul pembicaraan antara Rusia dan Arab Saudi mengenai usaha menstabilkan pasar minyak tidak membahas pembekuan output.



WTI sebelumnya sempat menguat hingga 4,7% sebelum pernyataan yang dinilai "signifikan" oleh Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih di KTT G-20 di Cina. Meskipun tidak ada kebutuhan untuk membekukan produksi sekarang, Al-Falih mengatakan ia optimis pertemuan akhir bulan ini antara produsen di Aljir berujung pada kesepakatan.



Sementara itu, Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan kedua negara sedang mencari cara untuk mengurangi volatilitas pasar minyak.