KURS RUPIAH 6 SEPTEMBER: Wow, Spot Menguat Tipis 10 Poin ke 13.146

Rupiah stagnan di level 13.156, setelah sempat melemah.

Seperti diketahui dolar Australia menguat atas dolar AS, saat pasar menunggu pengumuman suku bunga bank sentral Australia.

Seperti diketahui hari ini, The Reserve Bank of Australia (RBA) akan merilis posisi terbaru RBA Rate.

Terakhir RBA Rate dipangkas 25 basis poin menjadi 1,5% pada 2 Agustus 2016.

Sejumah ekonom, seperti dikutip Bloomberg, memprediksi RBA akan mempertahankan suku bunganya.

"Fokus bergeser. RBA diperkirakan akan mempertahankan suku bunga saat ini," kata Masafumi Yamamoto, Kepala Strategi Mata Uang Mizuho Securities Co seperti dikutip Bloomberg, Selasa (6/9/2016).

Dolar Australia terhadap dolar AS, pada pk. 09.26 WIB menguat 0,55% ke 0,76 per dolar AS,

"Pasar masih melihat keputusan Fed bulan ini. Pasar juga tidak benar-benar mengharapkan perubahan dari RBA," kata Matt Simpson, Analis Pasar Senior ThinkMarkets.