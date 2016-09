BURSA KORSEL 6 SEPTEMBER: Kospi Berbalik Naik Tipis, Saham Woori Bank Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Korea Selatan terpantau berbalik menguat pada perdagangan pagi ini, Selasa (6/9/2016).

Indeks Kospi bergerak menguat 0,08% atau 1,72 poin ke 2.061,80 pada pukul 08.48 WIB, setelah dibuka turun tipis 0,09% atau 1,87 poin di posisi 2.058,21.

Sebanyak 288 saham menguat, 399 saham melemah, dan 79 saham stagnan dari 766 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada perdagangan pagi ini.

Saham Woori Bank menguat 0,45%, diikuti oleh saham KR Motors Co. Ltd. yang melesat 4,11%, dan Hite Jinro Co. Ltd. yang naik 0,45%.

Sementara saham Dongwha Pharm Co. Ltd. dan Kyungbang Ltd. masing-masing melemah 0,94% dan 1,40%.

Sementara itu, nilai tukar mata uang won Korea Selatan berbalik melemah tipis 0,01% atau 0,16 poin ke posisi 1.105,30 per dolar AS pada pukul 08.50 WIB, setelah dibuka dengan penguatan di posisi 1.102,39.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 6/9/2016 (Pk. 08.48 WIB) 2.061,80 +0,08% 5/9/2016 2.060,08 +1,07% 2/9/2016 2.038,31 +0,28% 1/9/2016 2.032,72 -0,09% 31/8/2016 2.034,65 -0,25%

Sumber: Bloomberg