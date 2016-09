Data AS Mengecewakan, the Fed Berpotensi Tunda Penaikan Suku Bunga

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA - Rupiah mencatatkan penguatan, setelah Amerika Serikat merilis data nonfarm payroll (NFP) yang jauh dari prediksi pada akhir pekan silam. Kondisi ini berpotensi the Fed menunda menaikkan suku bunga acuan.

Pada perdagangan Senin (5/9/2016), nilai tukar rupiah berdasarkan Bloomberg ditutup menguat 91 poin atau 0,69% di level Rp13.156 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.129 – Rp13.247 per dolar AS. Di sisi lain, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin berada di level Rp13.197 per dolar, menguat 64 poin atau 0.48% dari posisi Rp13.261 per dolar pada Jumat (2/9/2016).

Ahli strategi mata uang senior di Commonwealth Bank of Australia di Sydney, Elias Haddad mengungkapkan data nonfarm payrolls AS cukup mengecewakan, sehingga kondisi itu akan mengurangi risiko atau menunda the Fed kenaikan suku bunga pada September 2016.

Menurut laporan Departemen Tenaga Kerja AS, data nonfarm payroll AS naik 151.000 bulan lalu, menyusul revisi kenaikan menjadi 275.000 untuk Juli, serta di bawah prediksi rata-rata survey Bloomberg sebesar 180.000 pekerjaan pada Agustus 2016.

Analis FXTM Jameel Ahmad mengungkapkan neraca pokok nonfarm payroll (NFP) melaporkan bahwa jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh ekonomi AS di bulan Agustus berada di atas angka 150.000 dan hampir tidak dapat membuat pasar percaya diri bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga AS di September ini.

Dalam waktu beberapa minggu terakhir, banyak para investor yang berinvestasi menggunakan dolar, sehingga kondisi itu menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang seperti rupiah. Namun, kondisi yang diharapkan spekulan telah berbalik.