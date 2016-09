NILAI TUKAR 5 SEPTEMBER: Data Tenaga Kerja AS Picu Pelemahan Dolar, Rupiah Menguat di Bawah 13.200

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Senin (5/9/2016).

Rupiah ditutup menguat 91 poin atau 0,69% di level Rp13.156 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.129 – Rp13.247 per dolar AS.

Rupiah juga dibuka menguat 24 poin atau 0,18% di Rp13.223 per dolar AS dan terus bergerak di zona merah sepanjang perdagangan hari ini.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta menilai penguatan rupiah hari ini ditopang oleh sejumlah faktor yakni melihat data serapan tenaga kerja AS yang belum solid.

Pencapaian uang tebusan tax amnesty, yang disertai usaha pemerintah mengundang pengusaha besar untuk ikut serta, berpeluang memberikan tambahan sentimen positif untuk rupiah.

Peluang kenaikan Fed rate yang turun mulai melengkapi angka inflasi Agustus 2016 yang di bawah target BI sehingga memperbesar peluang pemangkasan BI RR rate dalam waktu dekat.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,25% atau 0,24 poin ke level 95,601 ada pukul 15.58 WIB.

Penguatan nilai tukar rupiah terjadi di saat hampir seluruh mata uang lainnya di kawasan Asia Tenggara bergerak menguat.

Ringgit Malaysia terpantau menguat 0,53%, peso Filipina menguat 0,40%, sedangkan dolar Singapura menguat 0,23%. Sementara itu, baht Thailand terpantau melemah 0,25%,