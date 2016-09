BURSA CHINA 5 SEPTEMBER: Saham Energi Perkasa, Shanghai Composite & CSI 300 Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham China terpantau menguat pada perdagangan siang ini, Senin (5/9/2016), didorong oleh kinerja saham perusahaan energi dan tambang.

Indeks Shanghai Composite menguat 0,20% atau 6,12 poin ke level 3.073,47 pada pukul 10.59 WIB, setelah dibuka dengan kenaikan 0,11% atau 3,36 poin di posisi 3.070,71.

Dari 1.164 saham yang terdaftar pada indeks Shanghai Composite, 772 di antaranya menguat, 255 melemah, sedangkan 137 saham bergerak stagnan.

Saham Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. melonjak 8,26%, sementara saham Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. melejit 5,62%, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. Ltd. meroket hampir 10%, China Shenhua Energy Co. Ltd. naik 0,80%, dan China Coal Energy Co. Ltd. melesat 2,71%.

Pada saat yang sama, pergerakan indeks CSI 300 di Shenzen yang berisi saham-saham bluechips juga menguat 0,22% atau 7,29 poin ke level 3.321,41.

Sebelumnya indeks CSI dibuka dengan kenaikan 0,21% atau 6,89 poin ke level 3.321,01.