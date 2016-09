BURSA KORSEL 5 SEPTEMBER: Won Pimpin Penguatan di Emerging Markets, Kospi Naik

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Korea Selatan melanjutkan penguatannya pada perdagangan pagi ini, Senin (5/9/2016), seiring menguatnya kinerja mata uang won.

Indeks Kospi bergerak menguat 0,92% atau 18,68 poin ke 2.056,99 pada pukul 09.33 WIB, setelah dibuka naik 0,53% atau 10,88 poin di posisi 2.049,19.

Sebanyak 419 saham menguat, 271 saham melemah, dan 76 saham stagnan dari 766 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada perdagangan pagi ini.

Saham Dongwha Pharm Co. Ltd. melejit 5,55%, diikuti oleh saham Woori Bank yang menguat 0,91%, Kyungbang Ltd. yang naik 0,86%, dan Samyang Holdings Corp. yang melesat 5,51%.

Sementara itu, nilai tukar mata uang won Korea Selatan menguat 0,86% atau 9,66 poin ke posisi 1.107,59 per dolar AS pada pukul 09.34 WIB, setelah dibuka di posisi 1.114,60.

Seperti dilansir Bloomberg hari ini, kinerja mata uang negara pasar berkembang (emerging markets) menguat dipimpin oleh won Korea Selatan, setelah data payroll AS yang lebih lemah dari ekspektasi mengikis prediksi kenaikan tingkat suku bunga oleh The Fed bulan ini.

“Interpretasi data payroll sedikit mixed. Memang lebih rendah dari ekspektasi tetapi tidak buruk. Mata uang Asia dapat tertopang karena data payroll yang lebih rendah dari ekspektasi mengurangi kesempatan kenaikan suku bunga The Fed pada September,” ujar Sim Moh Siong, ahli strategi mata uang Bank of Singapore Ltd.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 5/9/2016 (Pk. Pk 09.33 WIB) 2.056,99 +0,92% 2/9/2016 2.038,31 +0,28% 1/9/2016 2.032,72 -0,09% 31/8/2016 2.034,65 -0,25% 30/8/2016 2.039,74 +0,36%

Sumber: Bloomberg