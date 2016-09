Emas Bakal Berkilau, Ini Analisis Sepekan

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA - Analis PT Cerdas Indonesia Berjangka Suluh Wicaksono memproyeksikan penguatan harga emas akan mendekati level US$1.345 per troy ounce sepanjang pekan ini.

Suluh mengungkapkan, bila data AS akan kurang bagus maka potensi logam industri dan logam mulia akan mengalami penguatan. Dia menuturka. peluang AS untuk menaikkan suku bunga the Fed hanya 25%, sebab data yang dirilis cukup mengecewakan sehingga sehingga the Fed akan berfikir dua kali.

"Harga emas berjangka akan bergerak ke atas pada bulan ini. Sepanjang pekan ini, harga emas akan berkisan US$1.320 per troy ounce--US$1.345 per troy ounce," ungkapnya, Senin (5/9/2016).

Harga emas berjangka hampir menyentuh level tertinggi sepanjang sepekan terakhir. Penguatan harga emas, didorong oleh pelemahan dolar AS pascarilis data nonfarm payroll AS yang lebih rendah dari ekspektasi.

"Pedagang menaikkan harga emas karena mereka berpikir jumlah data pekerja AS tidak cukup kuat untuk membenarkan kenaikan suku bunga tahun ini," Phil Streible, ahli strategi pasar senior di RJO Futures di Chicago.