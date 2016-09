Indeks BEI Sepekan: IHSG Jeblok, 10 Saham Ini Malah Melambung

Sukirno

Bisnis.com, JAKARTA—Meski Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang pekan ini jeblok dengan penurunan 1,56%, sebanyak 10 saham berikut justru melambung menjadi top gainers.

Akhir pekan lalu, Jumat (2/9/2016), Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,35% sebesar 18,91 poin ke level 5.353,46. Investor asing membukukan aksi jual bersih senilai Rp6,3 miliar.

Sepanjang pekan lalu, investor asing membukukan net sell sebesar Rp2 triliun dengan penjualan portofolio Rp14,15 triliun. Aksi net sell itu membuat total net buy investor asing sejak awal tahun menipis menjadi Rp37,38 triliun.

Total transaksi saham selama sepekan mencapai Rp32,52 triliun dengan pembelian investor asing Rp12,15 triliun dan penjualan Rp14,15 triliun. Kapitalisasi pasar saham hingga akhir pekan lalu mencapai Rp5.764 triliun dari 531 emiten.

Dalam sepekan, IHSG terkoreksi 1,56% sebesar 85,37 poin dari akhir pekan sebelumnya 5.438,83. Akan tetapi, IHSG masih menguat sejak awal tahun sebesar 16,56% di bawah Thailand 18,18%.

Rerata volume transaksi harian di PT Bursa Efek Indonesia mencapai 5,81 miliar lembar dengan nilai Rp6,32 triliun. Frekuensi transaksi harian mencapai 253.885 kali dengan PE 12,8 kali dan PBV 2,1 kali.

Saham PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (GDST) menjadi emiten paling melambung pekan lalu dengan lonjakan 68,89% menjadi Rp152 per lembar dari Rp90 per saham. Disusul oleh PT Saranacentral Bajatama Tbk. (BAJA) yang meningkat 63,45% dari Rp197 per lembar menjadi Rp322 per lembar.

Berikut 10 top gainers sepekan 29 Agustus-2 September 2016:

Ticker Emiten Harga (Rp) Perubahan (%) GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 152 +68,89 BAJA PT Saranacentral Bajatama Tbk. 322 +63,45 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk. 189 +32,17 PRAS PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. 260 +30.00 POOL PT Pool Advista Indonesia Tbk. 1.220 +26,42 GSMF PT Equity Development Investment Tbk. 126 +24,75 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. 180 +23,39 BOLT PT Garuda Metalindo Tbk. 845 +21,58 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1.810 +21,07 PLIN PT Plaza Indonesia Realty Tbk. 4.700 +20,82

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah.