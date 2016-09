KURS RUPIAH 2 SEPTEMBER: Ditutup Menguat, Bagaimana Pergerakan Hari Ini?

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup berbalik menguat menjelang perdagangan ditutup pada Kamis (1/9/2016). Rupiah ditutup menguat 1poin atau 0,01% ke Rp13.269 per dolar AS.

Saat membuka perdagangan, nilai tukar rupiah melemah 0,04% atau 5 poin ke 13.275 per dolar AS. Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak di kisaran 13.232-13.308. Sementara itu, indeks dolar AS pada pk.16.21 WIB terpantau menguat 0,01% ke level 96,034.

Seperti diketahui setelah pidato Gubernur Federal Reserve Janet Yellen yang mensinyalkan kesiapan bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga tahun ini, mendorong penguatan dolar Amerika.

Mulai awal pekan hingga Kamis sore, indeks dolar AS tercatat hanya melemah pada Rabu (31/9/2016) yaitu turun 0,03% ke 96,022. Di Asia Tenggara, rupiah menguat sendirian. Ringgit Malaysia terpantau melemah 0,34%, peso Filipina melemah 0,39%, dan baht Thailand turun 0,03%.

Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,11%. “(Pergerakan rupiah) masih normal,” kata Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo saat dihubungi hari ini, Kamis (1/9/2016). Bagaimana pergerakan rupiah hari ini? Simak secara live