DOLAR AS: Kontraksi Manufaktur AS Tekan Indeks Dolar

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA - Dolar AS menghentikan penguatan beruntun dalam empat hari terakhir menyusul indeks manufaktur AS secara tak terduga mengalami kontraksi pada bulan Agustus.

Bloomberg Dollar Spot Index, yang melacak pergerakan mata uang dolar terhadap 10 mata uang utama, melemah 0,4% pada 17.00 waktu New York (04.00 WIB). Dolar AS terhadap euro turun 0,4% ke level US$1,1197 per euro serta melemah 0,2% menjadi 103,23 yen per dolar.

Seperti dikutip Bloomberg, mata uang ini AS melemah setelah indeks Institute for Supply Management turun karena investor menilai prospek Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga menyusul kenaikan pada Desember tahun lalu.

Sentimen kebijakan bank sentral yang ketat telah meningkat menjelang rilis data nonfarm payrolls pada Jumat yang menambah daya tarik relatif pada greenback.

"Indeks ISM yang buruk tidak akan menyeret dolar, tetapi dapat menimbulkan beberapa keraguan ketika investor telah membeli dolar AS menjelang data nonfarm Jumat ini," kata Bipan Rai, analis valuta asing dan makro senior dari Canadian Imperial Bank of Commerce kepada Bloomberg.

Greenback menguat bulan lalu dan telah memangkan pelemahan tahun ini menjadi 4% setelah Gubernur The Fed mengisyaratkan bahwa data pekerjaan dan inflasi telah meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan.

Probabilitas kenaikan suku bunga acuan pada bulan mencapai 34%. Bank sentral AS akan mengadakan rapat pada 20-21 September untuk menetapkan kebijakan.

Seperti diketahui, Indeks manufaktur ISM yand dirilis kemarin turun menjadi 49,4, lebih rendah dari perkiraan paling pesimis dalam survei Bloomberg. Sementara itu, analis memperkirakan laporan tenaga kerja hari Jumat akan menunjukkan pertumbuhan sebanyak 180.000 pada bulan lalu.