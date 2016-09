BURSA JEPANG: Yen Melemah, Nikkei & Topix Bukukan Kenaikan Mingguan Terbesar 1,5 Bulan

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Jepang membukukan kenaikan mingguan terbesar dalam satu setengah bulan terakhir menyusul melelmahnya yen.

Indeks Topix ditutup menguat 0,25% atau 3,38 poin ke 1.340,76 dan telah menguat 4,10% sepanjang pekan ini, sedangkan indeks Nikkei 225 Stock Average ditutup melemah 0,01% atau 1,16 poin ke level 16.925,68 dan menguat 3,45% sepanjang pekan ini.

Sementara itu, nilai tukar yen terpantau melemah 0,36% atau 0,37 poin ke 103,60 per dolar AS pada pukul 13.54. Yen telah melemah 1,6% pekan ini.

Seperti dikutip Bloomberg, pelemahan yen ini terjadi menjelang rilis data tenaga kerja AS.yang dipandang sebagai kunci spekulasi mengenai langkah Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga segera setelah bulan ini.

"Secara global, investor masih memiliki sentimen positif," kata Ken Peng, Analis Citi Private Bank, seperti dikutip Bloomberg.

Namun, ia menambahkan bahwa investor masih akan berhati-hati karena penguatan dolar terhadap yen masih tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang.

Pada indeks Topix, 942 saham tercatat melemah dan 852 saham menguat pada penutupan perdagangan, dengan sektor otomotif dan perbankan menopang penguatan pada indeks.

Saham Chugai Pharmaceutical Co, distributor obat kanker, naik 3,7% setelah Genentech Inc melaporkan hasil penelitian obat kanker paru-paru Tecentrif tahap 3 yang positif, sedangkan J Front Retailing Co. melonjak 5,2%.

Sementara itu, Inpex Corp melemah 0,6%, Tokyo Dome Corp, operator stadion bisbol, menguat 5,1%. Perusahaan ini cenderung melihat peningkatan laba semester pertama operasi sebesar 6,5 miliar yen (US$63 juta).