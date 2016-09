BURSA JEPANG 2 SEPTEMBER: Jelang Rilis Payroll AS, Nikkei Mixed

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Jepang terpantau bergerak mixed pada perdagangan pagi ini, Jumat (2/9/2016), menjelang rilis laporan payroll AS yang diharapkan dapat memberi petunjuk apakah bank sentral AS Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuannya bulan ini.

Indeks Topix pagi ini dibuka turun 0,14% atau 1,83 poin ke level 1.335,55 dan berbalik menguat 0,20% atau 2,72 poin ke 1.340,10 pada pukul 08.19 WIB.

Pada saat yang sama, indeks Nikkei 225 berbalik naik tipis 0,01% atau 1,88 poin ke level 16.928,72 setelah dibuka melemah 0,14% atau 23,06 poin di level 16.903,78.

Sebanyak 106 saham menguat, 104 saham melemah, dan 15 saham stagnan dari 225 saham pada indeks Nikkei.

Saham KDDI Corp. menguat 1,92%, sementara saham Astellas Pharma Inc. menanjak 1,84%, Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. melesat 3,21%, dan Softbank Group Corp. naik 0,41%.

Sementara itu, nilai tukar yen pagi ini terpantau melemah 0,14% atau 0,14 poin ke posisi 103,38 per dolar AS pada pukul 08.39 WIB.

Spekulasi kenaikan tingkat suku bunga AS telah meningkat awal pekan ini menyusul komentar hawkish dari beberapa pejabat The Fed, termasuk Gubernur Janet Yellen, melihat tanda-tanda menguatnya data ekonomi.

Namun, aktivitas manufaktur di AS secara tak terduga mengalami kontraksi pada bulan Agustus untuk pertama kalinya dalam enam bulan di tengah merosotnya pesanan dan produksi yang meningkatkan kekhawatiran atas melemahnya industri.

Indeks manufaktur Institute for Supply Management (ISM) turun ke level 49,4 dari 52,6 pada Juli. Angka pesanan baru untuk pabrik di AS menyusut untuk pertama kalinya tahun ini dengan produksi yang berkurang paling banyak sejak 2012.

“Dengan serangkaian data ekonomi AS akhir-akhir ini yang mixed, prediksi kenaikan suku bunga tidak benar-benar meroket,” ujar Nobuhiko Kuramochi, Kepala informasi investasi Mizuho Securities Co., seperti dilansir Bloomberg hari ini.

Pergerakan Indeks Nikkei 225:

Tanggal Level Perubahan 2/9/2016 (Pk. 08.18 WIB) 16.928,72 +0,01% 1/9/2016 16.926,84 +0,23% 31/8/2016 16.887,40 +0,97% 30/8/2016 16.725,36 -0,07% 29/8/2016 16.737,49 +2,30%

Sumber: Bloomberg