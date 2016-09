BURSA AS: Sektor Teknologi Imbangi Pelemahan Indeks Manufaktur, Indeks S&P Ditutup Flat

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham AS cenderung flat pada perdagangan Kamis (1/9/2016), dengan penguatan di sektor teknologi mengimbangi pelemahan aktivitas manufaktur dan harga minyak mentah, karena investor bersikap wait and see menjelang laporan tenaga kerja inti pada Jumat.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 18,42 poin atau 0,1% ke 18.419,3, sedangkan indeks Standard & Poor’s 500 ditutup cenderung stagnan dengan hanya melemah 0,09 poin ke posisi 2.170,86.

Sebuah laporan dari Institute of Supply Management menunjukkan aktivitas manufaktur AS mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam enam bulan pada bulan Agustus menyusul anjloknya pesanan baru dan produksi, namun data pada pasar tenaga kerja menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga.

"Data ISM dapat dikatakan mengecewakan, karena banyak investor dan pelaku pasar mengharapkan peningkatan seiring dengan tren peningkatan yang sedang terjadi saat ini," kata Peter Kenny, analis senior di Global Markets Advisory Group, kepada Reuters.

Ia melanjutkan, hal ini memaksa investor untuk mempertimbangkan kembali pergerakan ekonomi, dengan tidak meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga acauan pada bulan September.

Sektor energi turun 0,3% menyusul pelemahan harga minyak mentah di tengah kekhawatiran tentang pasokan. Minyak mentah WTI melemah 3,5% ke US$43,16 per barel, sementara Brent merosot 3,1% ke level US$45,45 per barel.

Namun, penguatan saham sektor teknologi membantu mengimbangi pelemahan. Saham Hewlett Packard Enterprise menguat 3,2%, sementara Apple naik 0,6%

Saat ini investor masih menunggu data nonfarm payrolls bulanan yang dirilis hari ini, yang dapat mempengaruhi keputusan Fed mengenai waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

Kinerja yang solid di pasar tenaga kerja telah memacu komentar hawkish dari beberapa pejabat The Fed dalam beberapa pekan terakhir.

Pada hari Kamis, Ketua The Fed wilayah Cleveland Loretta Mester mengatakan pasar tenaga kerja AS adalah berada pada kekuatan penuh dan Federal Reserve sebaiknya berada menaikkan suku bunga secara bertahap.