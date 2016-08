KURS RUPIAH 1 SEPTEMBER: Spot Melemah 18 Poin ke 13.288

Bank Indonesia mematok kurs tengah di posisi Rp13.269 per dolar AS terapresiasi 0,23% atau 31 poin dari posisi Rp13.300 per dolar AS kemarin.

Kurs jual ditetapkan di Rp13.335 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.203 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp132.

Sementara itu, pergerakan mayoritas mata uang di Asia terpantau bervariasi terhadap dolar AS.

Penguatan paling tajam terhadap dolar AS dialami oleh yen Jepang dengan 0,16% dan dolar Taiwan sebesar 0,04%.

Adapun pelemahan paling tajam terhadap dolar AS di antaranya dialami oleh won Korea Selatan dengan 0,54% dan ringgit Malaysia yang turun 0,29%.

Nilai tukar rupiah terpantau juga melemah meski tipis sebesar 0,05% atau 8 poin ke 13.277 per dolar AS pada pukul 11.06 WIB.

Adapun BPS baru saja merilis data deflasi Agustus 2016 sebesar 0,02% setelah pada bulan sebelumnya terjadi inflasi 0,69%.

Adapun secara tahunan laju inflasi tercatat 2,79% turun dari sebelumnya 3,21%.