KURS RUPIAH 1 SEPTEMBER: Pantau Pergerakan Rupiah Hari Ini

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis pada perdagangan Rabu (31/8/2016), setelah sempat kembali menembus level 13.300

Rupiah ditutup melemah 2 poin atau 0,02% di level Rp13.270 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.235 – Rp13.312 per dolar AS.

Di awal perdagangan, rupiah sempat tertekan hingga 44 poin atau minus 0,33% ke Rp13.312 per dolar AS, namun pelemahan rupiah terus menipis hingga akhir perdagangan. Walaupun tidak mampu berbalik positif.

Octavianus Marbun, Analis Waterfront Securities Indonesia, mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen The Fed.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah tipis 0,06% atau 0,06 poin ke level 95,99 pada pukul 15.57.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga diikuti melemahnya sebagian besar mata uang lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Ringgit Malaysia terpantau melemah 0,33%, peso Filipina melemah 0,23%, dan baht Thailand turun 0,10%. Sementara itu, hanya dolar Singapura yang menguat 0,11%.

