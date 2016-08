HARGA EMAS 1 SEPTEMBER: Bepergian sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA- Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange hari ini, Kamis (1/09) dibuka menguat tipis 1,90 poin.



Berdasarkan data Bloomberg, harga emas naik 1,90 poin atau 0.14% ke level US$1.313,30 per tray ounce.



Sementara itu, harga emas dalam perdagangan Rabu (31/08) kemarin berakhir lebih rendah pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena data ekonomi AS yang lebih kuat memberikan tekanan terhadap logam mulia.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember turun 5,1 dolar AS, atau 0,39 persen, menjadi menetap di 1.311,4 dolar AS per ounce.



Adapun pergerakan harga emas hari ini diperkirakan bergerak di level US$1.308,30-US$1.313,80 per tray ounce.



Dalam sepekan ini, logam mulia berada di bawah tekanan luas karena Automated Data Processing (ADP) yang berbasis di AS merilis proyeksinya untuk lapangan pekerjaan Agustus, menunjukkan lebih baik daripada angka yang diperkirakan.



Ukuran lapangan kerja ADP meningkat 177.000 pekerjaan yang para analis catat lebih rendah dari angka Juli, namun karena sifat dari pekerjaan musiman AS, meskipun turun, angka tetap lebih baik dari yang diharapkan.



Laporan ketenagakerjaan ADP yang kuat juga meningkatkan harapan untuk kenaikan suku bunga, dengan asumsi laporan pekerjaan pada Jumat (2/9) tetap positif. Pedagang tetap percaya bahwa Fed akan menaikkan suku bunga dari 0,50 ke 0,75 selama pertemuan FOMC Desember.



Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat ini untuk menaikkan suku bunga dari 0,50 ke 0,75 adalah 30 persen pada pertemuan September 2016, 36 persen pada pertemuan November 2016, dan 60 persen pada pertemuan Desember 2016.



Indeks dolar AS menempatkan dukungan pada logam mulia, mencegah dari penurunan lebih lanjut karena turun 0,06 persen menjadi 96,00 pada pukul 19.00 GMT.



Perak untuk pengiriman Desember naik 3,4 sen, atau 0,18 persen, menjadi ditutup pada 18,707 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 3,1 dolar AS, atau 0,29 persen, menjadi ditutup pada 1.053,50 dolar AS per ounce.