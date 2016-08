KURS JISDOR 31 AGUSTUS: Terdepresiasi 40 Poin, Spot Rupiah Melemah

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menembus Rp13.300 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (31/8/2016).

Data yang diterbitkan BI pada pagi ini menempatkan Jisdor pada Rp13.300 per dolar AS, terdepresiasi 0,30% atau 40 poin dari posisi Rp13.260 per dolar AS kemarin.

Di pasar spot, nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,13% atau 17 poin ke Rp13.285 per dolar AS pada pukul 10.06 WIB setelah dibuka melemah 0,14% atau 18 poin di posisi 13.286.

Dalam risetnya, Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta memprediksikan kembalinya peluang pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini.

Dikemukakan olehnya, indeks dolar AS melanjutkan penguatannya hingga dini hari tadi setelah indeks kepercayaan konsumen (IKK) AS naik signifikan.

Di sisi lain, anjloknya harga minyak juga memberikan dampak penguatan simultan terhadap dolar.

Harga minyak anjlok menjelang pertemuan OPEC di September 2016 setelah Iran mendeklarasikan keinginan untuk terus menggenjot produksi minyak mentahnya.

Sementara rupiah melemah lagi hingga Selasa sore di tengah penguatan dolar di pasar global. Aksi jual juga masih terlihat baik di pasar SUN maupun IHSG walaupun tidak sedrastis sebelumnya.

“Pelemahan rupiah berpeluang bertahan hari ini dengan kemungkinan fluktuasi tinggi di sepanjang minggu ini. Fokus domestik masih tertuju pada risiko fiskal, yakni terus membaiknya pencapaian uang tebusan serta diajukannya RAPBN 2017 yang lebih realistsi bisa sedikit memberikan sentimen positif,” paparnya.

Pada perdagangan Selasa (30/8/2016), rupiah ditutup melemah tipis 0,01% atau 1 poin di posisi 13.268 per dolar AS,

Adapun indeks dolar AS pagi ini terpantau melemah 0,14% atau 0,131 poin ke 95,923 pada pukul 10.03 WIB.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

31 Agustus 13.300 30 Agustus 13.260 29 Agustus 13.275 26 Agustus 13.242 25 Agustus 13.267

Sumber: Bank Indonesia