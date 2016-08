BURSA HONG KONG 31 AGUSTUS: Saham Perbankan Masih Topang Hang Seng

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham di Hong Kong terpantau bergerak positif pada perdagangan pagi ini, Rabu (31/8/2016), didorong oleh kinerja saham perusahaan perbankan.

Indeks Hang Seng naik tipis 0,04% atau 10,23 poin ke level 23.026,34 pada pukul 10.29 WIB, setelah dibuka menguat 0,12% atau 26,97 poin ke 23.043,08.

Sebanyak 15 saham menguat, 32 saham melemah, dan 3 saham stagnan dari 50 saham yang diperdagangkan di Hang Seng siang ini.

Saham HSBC Holdings PLC melesat 2,58%, sementara saham BOC Hong Kong Holdings Ltd. melejit 3,83%, Bank of China menanjak 1,16%, AIA Group Ltd. naik 0,31%, dan Bank of Communications Co. Ltd. menguat 1,52%.

Pergerakan Indeks Hang Seng

Tanggal Level Perubahan 31/8/2016 (Pk. 10.29 WIB) 23.026,34 +0,04% 30/8/2016 23.016,11 +0,85% 29/8/2016 22.821,34 -0,38% 26/8/2016 22.909,54 +0,41% 25/8/2016 22.814,95 -0,03%

Sumber: Bloomberg