BURSA JEPANG 31 AGUSTUS: Reli Pelemahan Yen Berlanjut, Nikkei dan Topix Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Jepang terpantau positif pada perdagangan pagi ini, Rabu (31/8/2016), seiring pelemahan kinerja mata uang yen Jepang yang mencerahkan prospek bagi eksportir.

Indeks Topix pagi ini dibuka menguat 0,84% atau 11,08 poin ke level 1.323,89 dan naik 0,78% atau 10,23 poin ke 1.323,04 pada pukul 08.26 WIB.

Pada saat yang sama, indeks Nikkei 225 juga naik 0,71% atau 118,24 poin ke level 16.843,60 setelah dibuka menguat 0,79% atau 132,47 poin di level 16.857,83.

Sebanyak 160 saham menguat, 55 saham melemah, dan 10 saham stagnan dari 225 saham pada indeks Nikkei.

Saham FANUC Corp. menguat 2,29%, sementara saham Daikin Industries Ltd. menanjak 2,14%, Tokyo Electron Ltd. naik 1,96%, dan TDK Corp. melesat 2,21%.

Sementara itu, nilai tukar yen Jepang pagi ini terpantau melemah 0,05% atau 0,05 poin ke posisi 103,01 per dolar AS pada pukul 08.47.

Seperti dilansir Bloomberg hari ini, Bursa saham Jepang telah memimpin penguatan di antara pasar berkembang di Asia bulan ini seiring tumbuhnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang mendorong penguatan dolar terhadap yen.

Nilai tukar yen melemah untuk hari kelima berturut-turut kemarin, rentetan pelemahan terpanjang sejak Maret, seiring meningkatnya spekulasi bahwa bank sentral AS Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini.

“Dolar menguat di mana-mana saat para investor melihat kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga pada akhir tahun,” kata Jason Wong, ahli strategi mata uang Bank of New Zealand Ltd.

Pergerakan Indeks Nikkei 225:

Tanggal Level Perubahan 31/8/2016 (Pk. 08.25 WIB) 16.843,60 +0,71% 30/8/2016 16.725,36 -0,07% 29/8/2016 16.737,49 +2,30% 26/8/2016 16.360,71 -1,18% 25/8/2016 16.555,95 -0,25%

Sumber: Bloomberg