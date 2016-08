HARGA MINYAK 30 AGUSTUS: Dolar Tergelincir dari Puncak, WTI dan Brent Menguat

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan siang ini, Selasa (30/8/2016), setelah dolar tergelincir dari level tertingginya dalam dua pekan.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI kontrak Oktober menguat 0,43% atau 0,20 poin ke US$47,18 per barel pada pukul 12.41 WIB, setelah dibuka stagnan pada posisi US$46,98 per barel.

Sementara itu patokan Eropa minyak Brent untuk kontrak Oktober juga menguat 0,32% atau 0,16 poin ke level US$49,42, setelah dibuka turun tipis 0,02% atau 0,01 poin di level 49,25.

Indeks dolar AS hari ini dibuka melemah setelah ditutup dengan penguatan ke level tertinggi dalam lebih dari dua pekan pada sesi perdagangan sebelumnya.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang utama dibuka turun tipis 0,04% atau 0,04 poin ke posisi 95,541 meski kemudian menguat 0,16% atau 0,16 poin ke posisi 95,735 pada pukul 12.42 WIB.

Seperti dilansir Reuters hari ini, dolar melemah dari level tertingginya di tengah penantian para investor akan rilis data tenaga kerja pekan ini yang akan menentukan kenaikan suku bunga AS dalam waktu dekat.

Pelemahan dolar menyebabkan pembelian minyak menjadi lebih murah bagi para pembeli yang membayar dalam mata uang lainnya sehingga berpotensi mendorong permintaan.

Namun di sisi lain, keraguan bahwa para anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) akan mencapai kesepakatan dalam diskusi pembekuan produksi bulan depan terus membebani harga.

“Ada perasaaan bahwa diskusi pembekuan produksi OPEC dapat menghasilkan sesuatu yang positif, namun itu masih sekedar wacana,” kata Robert Nunan, Direktur Manajemen Risiko Mitsubishi Corporation.

Untuk perdagangan Senin (29/8/2016), WTI kontrak Oktober ditutup anjlok 66 sen atau 1,4% ke posisi US$46,98 per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun minyak Brent patokan Oktober juga berakhir melemah 66 sen atau 1,3% ke US$49,26 per barel di ICE Futures Europe Exchange.