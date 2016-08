KURS RUPIAH 30 AGUSTUS: Pukul 08.55 Wib, Rupiah Naik Tipis 8 Poin

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,14% atau 18 poin ke 13.249 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (30/8/2016).

Kemarin, nilai tukar rupiah ditutup melemah 55 poin atau 0,42% di level Rp13.267 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.246 – Rp13.347 per dolar AS.

Analis PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan pelemahan rupiah ini dipengaruhi menguatnya indeks dolar AS menyusul pidato Gubernur The Fed Janet Yellen yang mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS dua kali dalam tahun ini.

“Posisi net sell pemodal asing tidak terlalu besar, (pelemahan rupiah) belum terlalu mengkhawatirkan,” kata Satrio.

Seperti diketahui, The Fed masih akan mengadakan rapat tiga kali pada bulan September, November, dan Desember tahun ini.

Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.