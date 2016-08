BURSA JEPANG 30 AGUSTUS: Yen Melemah, Indeks Nikkei Berbalik Positif

Renat Sofie Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Jepang terpantau berbalik naik pada perdagangan pagi ini, Selasa (30/8/2016), seiring pelemahan kinerja mata uang yen Jepang yang mengangkat prospek bagi eksportir meski di sisi lain terdapat laporan penurunan belanja rumah tangga dan penjualan ritel.

Indeks Topix pagi ini dibuka melemah 0,24% atau 3,15 poin ke level 1.310,09 dan naik tipis 0,05% atau 0,65 poin ke 1.313,89 pada pukul 08.25 WIB.

Pada saat yang sama, indeks Nikkei 225 juga naik tipis 0,03% atau 5,37 poin ke level 16.742,86 setelah dibuka melemah 0,28% atau 46,51 poin di level 16.690,98.

Sebanyak 118 saham menguat, 99 saham melemah, dan 8 saham stagnan dari 225 saham pada indeks Nikkei.

Saham Eisai Co. Ltd. menanjak 1,64%, sementara saham Shionogi Co. Ltd. melesat 1,96%, Toyota Motor Corp. menguat 0,98%, dan Honda Motor Co. Ltd. naik 0,89%.

Sementara itu, nilai tukar yen Jepang pagi ini terpantau melemah 0,23% atau 0,23 poin ke posisi 102,15 per dolar AS pada pukul 08.46.

Seperti dilansir Bloomberg hari ini, indeks Topix melonjak kemarin setelah Gubernur The Fed Janet Yellen menyatakan bahwa kemungkinan untuk kenaikan suku bunga AS telah menguat beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, dilaporkan penurunan data belanja rumah tangga dan penjualan ritel di Jepang untuk bulan Juli. Belanja rumah tangga Jepang turun untuk lima bulan berturut-turut pada Juli bersama dengan penjualan ritel, menunjukkan pelemahan pada permintaan domestik.

Di sisi lain, tingkat pengangguran berada pada level terendah sejak 1995.

Pergerakan Indeks Nikkei 225:

Tanggal Level Perubahan 30/8/2016 (Pk. 08.24 WIB) 16.742,86 +0,03% 29/8/2016 16.737,49 +2,30% 26/8/2016 16.360,71 -1,18% 25/8/2016 16.555,95 -0,25% 24/8/2016 16.597,30 +0,61%

Sumber: Bloomberg