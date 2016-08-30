HARGA EMAS 30 AGUSTUS: Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin ke Level US$1.325,90

Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin atau 0,09% ke Level US$1.325,90 per tray ounce
Pukul 11.51 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin atau 0,02% ke Level US$1.327,30 per tray ounce
Harga Jual Emas Pegadaian Naik Rp1.000 Rp566.000-577.000/gram
Berikut Rincian Harga Jual Emas Pegadaian
Denominasi
|Harga Dasar
|Buyback
|5 gram
|2.890.000
|577.000
|10 gram
|5.730.000
|573.000
|25 gram
|14.250.000
|572.000
|50 gram
|28.450.000
|569.000
|100 gram
|56.850.000
|568.500
|250 gram
|142.000.000
|566.000
|1 kilogram
|567.000.000
|567.000
Harga Jual Emas Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp567.600-Rp607.000
Buyback Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp557.000/gram
|Gram
|Price per Bar (Rp)
|Price per Gram (Rp)
|Stock
|1
|607.000
|607.000
|Available
|2
|1.174.000
|587.000
|Available
|2.5
|1.457.500
|583.000
|Available
|3
|1.743.000
|581.000
|Available
|4
|2.312.000
|578.000
|Available
|5
|2.890.000
|578.000
|Available
|10
|5.730.000
|573.000
|Available
|25
|14.250.000
|570.000
|Available
|50
|28.450.000
|569.000
|Available
|100
|56.850.000
|568.500
|Not Available
|250
|142.000.000
|568.000
|Not Available
|500
|283.800.000
|567.600
|Not Available
Pukul 08.10 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin atau 0,02% ke Level US$1.327,31 per tray ounce.
Pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.325,20-US$1.328,90 per tray ounce