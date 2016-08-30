Bisnis Indonesia - bisnis.com
Bisnis Indonesia - bisnis.com
Selasa, 30 Agustus 2016
Selasa, 30 Agustus 2016

HARGA EMAS 30 AGUSTUS: Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin Ke Level US$1.325,90

Mia Chitra Dinisari Selasa, 30/08/2016 13:19 WIB
HARGA EMAS 30 AGUSTUS: Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin ke Level US$1.325,90
/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA-Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange dibuka melemah pada perdagangan Selasa pagi WIB), di saat pasar mempertimbangkan pidato Gubernur Federal Reserve AS Janet Yellen pada Jumat lalu.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember dibuka turun tipis 0,10 poin atau 0,01% ke level US$1.327,00 per tray ounce

Padahal, dalam perdagangan kemarin, harga emas ditutup naik US$1,2 atau 0,09% menjadi menetap di 1.327,1 dolar AS per ounce, seperti dikutip Antara, Selasa (30/8/2016).

Logam mulia mendapat dukungan karena pedagang mencerna pernyataan hawkish dari Yellen yang mengatakan akan terbuka kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan depan. Para pedagang tetap percaya Fed baru akan menaikkan suku bunga dari 0,50 ke 0,75 pada  pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Desember.

Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat ini untuk menaikkan suku bunga dari 0,50 ke 0,75 adalah 24% pada pertemuan September 2016, 30% pada pertemuan November 2016, dan 55% pada pertemuan Desember.

Para investor sedang menunggu rilis beberapa data utama yang kemungkinan akan menunjukkan pemikiran mereka selama pertemuan FOMC September dalam beberapa minggu mendatang.

Laporan klaim pengangguran mingguan akan keluar pada Kamis (1/9/2016) dan laporan ketenagakerjaan besar pada Jumat (2/9/2016), bersama dengan data perdagangan internasional.

Logam mulia dicegah dari kenaikan lebih lanjut karena indeks dolar AS naik 0,06% persen menjadi 95,54 pada pukul 17.45 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sejumlah mata uang utama.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor.

 Simak pergerakan harga emas secara live

13:19 WIB
Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin ke Level US1.325,90

Pukul 12.55 Wib, Spot Berbalik Turun 1,20 Poin atau 0,09% ke Level US$1.325,90 per tray ounce

12:11 WIB
Pukul 11.51 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin ke Level US1.327,30

Pukul 11.51 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin atau 0,02% ke Level US$1.327,30 per tray ounce

11:43 WIB
Harga Jual Emas Pegadaian Naik Rp1.000 Rp566.000-577.000

Harga Jual Emas Pegadaian Naik Rp1.000 Rp566.000-577.000/gram

11:43 WIB
Berikut Rincian Harga Jual Emas Pegadaian

Berikut Rincian Harga Jual Emas Pegadaian

Denominasi

Harga DasarBuyback
5 gram2.890.000577.000
10 gram5.730.000573.000
25 gram14.250.000572.000
50 gram28.450.000569.000
100 gram56.850.000568.500
250 gram142.000.000566.000
1 kilogram567.000.000567.000
11:07 WIB
Harga Jual Emas Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp567.600-Rp607.000

Harga Jual Emas Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp567.600-Rp607.000

11:06 WIB
Buyback Antam Naik Rp2.000 Menjadi Rp557.000/gram

Buyback Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp557.000/gram

11:07 WIB
Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

 

 GramPrice per Bar (Rp)Price per Gram (Rp)Stock
1607.000607.000Available
21.174.000587.000Available
2.51.457.500583.000Available
31.743.000581.000Available
42.312.000578.000Available
52.890.000578.000Available
105.730.000573.000Available
2514.250.000570.000Available
5028.450.000569.000Available
10056.850.000568.500Not Available
250142.000.000568.000Not Available
500283.800.000567.600Not Available
08:36 WIB
Pukul 08.10 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin ke Level US1.327,31

Pukul 08.10 Wib, Spot Naik Tipis 0,20 Poin atau 0,02% ke Level US$1.327,31 per tray ounce.

Pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.325,20-US$1.328,90 per tray ounce

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