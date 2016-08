Unliver Raih 4 Penghargaan

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA--PT Unilever Indonesia Tbk meraih empat penghargaan yang diberikan oleh institusi berbeda melalui program berkelanjutan serta inovasi yang dilakukan oleh perusahaan.



Maria Dewantini Dwianto selaku Head of Corporate Communications Unilever Indonesia mengatakan penghargaan tersebut diperoleh atas komitmen untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk.

Emiten bersandi saham UNVR juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus merancang dan melaksanakan program berkelanjutan yang memiliki manfaat sosial bagi masyarakat.



"Hal ini sejalan dengan tujuan bisnis kami yang tertuang dalam Unilever Sustainable Living Plan, sebuah strategi untuk meningkatkan bisnisnya dua kali lipat seraya mengurangi setengah dampak lingkungan yang ditimbulkan dan meningkatkan manfaat sosial bagi masyarakat," tulisnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/8/2016).



Berdasarkan laporan keuangan, nilai penjualan Unilever hingga Juni 2016 mencapai Rp20,74 triliun, tumbuh 10,31% year on year dari posisi Rp18,8 triliun. Padahal pertumbuhan penjualan UNVR pada Juni 2015 hanya 6,9% secara y-o-y.



Sedangkan raihan laba UNVR pada Juni 2016 senilai Rp3,29 triliun, tumbuh 12,28% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,93 triliun. Sedangkan pertumbuhan laba pada Juni 2015 hanya 3,16% y-o-y.



Sepanjang semester I/2016 produk home & personal care (HPC) mencatatkan pertumbuhan 8,4% year on year atau meningkat dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya hanya 4,4%. Sedangkan pertumbuhan segmen makanan naik tipis menjadi 14,5% y-o-y dari pertumbuhan tahun lalu pada periode yang sama 13,1%.



Empat penghargaan diterima Unilever dari Finance Asia Asia's Best Companies Poll 2016, dua penghargaan dari Sustainable Business Awards Indonesia 2016 dan dua penghargaan dari Warta Ekonomi. Selain itu, dilansir oleh Forbes, PT Unilever Indonesia Tbk juga dinobatkan sebagai salah satu best of the best company 2016.