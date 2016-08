HARGA MINYAK 29 AGUSTUS: Badai Teluk Meksiko Tak Berdampak, WTI Anjlok

Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA– Harga minyak mentah jatuh ke level US$47 per barel setelah Royal Dutch Shell Plc menyatakan produksi tidak terpengaruh kemungkinan badai di Teluk Meksiko.

Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun 49 sen atau 1,03% ke level $ 47,15 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 06.48 WIB. WTI sebelumnya ditutup menguat 31 sen ke US$47,64 per barel pada Jumat (26/8/2016)

Sementara itu, Brent untuk pengiriman Oktober turun 46 sen, atau 0,92%, ke US$49,46 di ICE Futures Europe exchange yang berbasis di London. Kontrak ini naik 25 sen ke US$49,92 pada hari Jumat.

Seperti dilansir Bloomberg, Pusat Topan Nasional AS menyatakan sebuahdepresi tropis dekat Florida diperkirakan akan menjadi badai pada hari Senin yang akan bergerak ke Teluk Meksiko,.

Pada perdagangan pekan lalu,harga minyak mentah ditutup menguat setelah investor mempelajari isi pidato Gubernur Federal Reserve Janet Yellen di Jackson Hole terkait rencana kenaikan suku bunga.

"Harga bangkit kembali setelah Yellen mulai berbicara," kata Thomas Finlon, Direktur Energy Analytics Group LLC seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (27/8/2016).

Seperti diketahui pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve Jannet Yellen dalam simposium Fed di Jackson Hole, Wyoming, terkait kebijakan moneter di sisa tahun ini.

Dikutip dari Bloomberg, Yellen meningkatkan kemungkinan bahwa pembuat kebijakan di masa depan dapat menaikkan target inflasi dan memperluas jenis aset mereka yang dapat dibeli untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melawan resesi yang parah.